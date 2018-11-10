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ABD borsaları düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanış, Dow Jones Endeksi yüzde 0,77 azalışla 25.989,30 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,92 kayıpla 2.781,01 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,65...

ABD borsaları düşüşle kapandı
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WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanış, Dow Jones Endeksi yüzde 0,77 azalışla 25.989,30 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,92 kayıpla 2.781,01 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,65 düşüşle 7.406,90 puana geriledi.

Analistler, endekslerin yönü üzerinde düşen petrol fiyatları ve Çin ekonomisinin yavaşlamasının etkili olduğuna işaret etti.

Öte yandan, ABD’de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,6 artarak son 6 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) ise kasım başında 98,3'e geriledi.

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New York Borsası
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