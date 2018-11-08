Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar kış rha hydrogel Bursa teoxane
Çöplere BULUTtan takip
Çöplere BULUTtan takip
Gelecekten umutluyum
Gelecekten umutluyum
Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama

ABD borsaları seçim sonrası sert yükseldi

- Dow Jones endeksi yüzde 2,13, S&P 500 endeksi yüzde 2,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 değer kazandı

ABD borsaları seçim sonrası sert yükseldi
banner17

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, ABD Kongre seçimlerinin ardından sert yükseldi.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 2,13 artışla 26.180,30 puana, S&P 500 endeksi yüzde 2,12 kazançla 2.813,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 primle 7.570,75 puana çıktı.

Dün yapılan ABD Kongre seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhuriyetçiler Senato'daki çoğunluklarını korurken, Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü Demokratlar ele geçirdi.

Piyasaların seçimlerden beklenen sonucun çıkmasıyla rahatladığına işaret eden analistler, Demokratların ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı ticaret politikalarını sınırlayabileceği beklentisinin de iyimserliği tetiklediğini belirtiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1