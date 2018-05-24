ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 7 haftanın en yükseğinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 234 bine çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 19 Mayıs ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla, 11 bin kişi artarak 234 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 220 bin düzeyindeydi.



Bu arada, bir önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı 222 binden 223 bine revize edildi.



Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 6 bin 250 kişi artarak 219 bin 750'ye yükseldiğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının da 29 bin kişilik artışla 1 milyon 741 bine çıktığı bildirildi.