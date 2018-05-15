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ABD'de perakende satışlar beklentiyi karşıladı

- Ülkede perakende satışlar, nisanda yüzde 0,3 artarak beklenti dahilinde geldi

ABD'de perakende satışlar beklentiyi karşıladı
NEW YORK (AA) - ABD’de perakende satışlar, nisanda yüzde 0,3 artarak piyasa beklentisini karşıladı.
ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 497,6 milyar dolara yükseldi.
Piyasa beklentisi, perakende satışların nisanda yüzde 0,3 artması yönündeydi.
Mart ayında artış gösteren perakende satışlar verisi ise yüzde 0,6'dan yüzde 0,8'e revize edildi.
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ABD’de Perakende Satışlar
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