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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

- Ülkenin kısa dönem petrol üretimi hakkında fikir veren petrol sondaj kulesi sayısı 844'te sabit kaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi
NEW YORK (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 12-18 Mayıs döneminde ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı değişmeyerek 844'te sabit kaldı.

Bu hafta petrol sondaj kulesi sayısının sabit kalmasının ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Bugün, dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı en düşük 78,34 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da en düşük 71 dolardan işlem gördü.
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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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