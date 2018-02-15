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ABD'de sanayi üretimi 2018'e düşüşle başladı

- Ülkede sanayi üretimi, ocakta aylık yüzde 0,1 azalarak son 5 ayın ilk düşüşünü kaydetti - Sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi

ABD'de sanayi üretimi 2018'e düşüşle başladı
WASHINGTON (AA) - ABD'de sanayi üretimi, ocakta aylık yüzde 0,1 azalarak son 5 ayın ilk düşüşünü kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 daraldı. Amerikan ekonomisinin yaklaşık yüzde 12’sini oluşturan veriye ilişkin beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi.

Beklentinin altında açıklanan sanayi üretiminde maden sektöründeki faaliyetlerin yüzde 1 azalması etkili oldu.
Ocakta yüzde 0,2 yükselmesi beklenen imalat sanayi üretimi ise değişmeyerek beklentinin altında kaldı.

Kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 77,5’e gerilerken, piyasaların beklentisi yüzde 78 düzeyindeydi.

Bu arada, aralık ayına ilişkin sanayi üretimindeki artış yüzde 0,9’dan yüzde 0,4’e revize edildi. Daha önce yüzde 0,1 arttığı açıklanan aralık ayı imalat sanayi üretiminde ise değişim yaşanmadı.

Analistler, sanayi üretiminin yıla zayıf bir başlangıç yapmasının, büyümenin ilk çeyrekte yavaşlayacağı beklentisini güçlendirdiğine işaret ediyor.
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