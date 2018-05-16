ABD'de sanayi üretimi beklentinin üstünde arttı - Ülkede sanayi üretimi, nisanda aylık yüzde 0,7 artarak yüzde 0,6 seviyesindeki piyasa beklentisini geride bıraktı

NEW YORK (AA) - ABD'de sanayi üretimi, nisanda aylık yüzde 0,7 artarak piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti.



ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,7 genişledi. Yükselişini üçüncü aya taşıyan veriye ilişkin beklenti yüzde 0,6 artış yönündeydi.

Öte yandan, nisanda kapasite kullanım oranı yüzde 78 olurken, yüzde 78,4'lük piyasa beklentisinin altında kaldı.

İmalat sanayi üretimi ise nisanda beklenti paralelinde yüzde 0,5 genişledi.

Bu arada, mart ayına ilişkin sanayi üretimindeki artış yüzde 0,5’ten yüzde 0,7’ye revize edildi. İmalat sanayi üretimindeki artış yüzde 0,1'de bırakıldı. Yüzde 78 olan mart kapasite kullanım oranı da yüzde 77,6 olarak düzeltildi.