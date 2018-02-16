ABD'de tüketici güveni yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) şubat ortasında 99,9 değerini alarak son 14 yılın en yüksek ikinci seviyesini kaydetti.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesinin raporuna göre, UMICH, şubat ortasında ocak sonuna kıyasla 4,2 puan artarak 99,9 oldu. Böylece 2004 yılından bu yana en yüksek ikinci seviyesini kaydeden endekse yönelik beklenti 95,5 seviyesindeydi.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi de yine ocak sonundaki bir önceki okumaya kıyasla 4,6 puanlık artışla 115,1'e çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi'nin de 86,3'ten 90,2'ye yükseldiği bildirildi.