Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

ABD'de tüketici güveni yükseldi

- Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi şubat ortasında 4,2 puan artarak 99,9 değerini aldı - 2004 yılından bu yana en yüksek 2. seviyesini kaydeden endekse yönelik beklenti 95,5 seviyesindeydi

ABD'de tüketici güveni yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) şubat ortasında 99,9 değerini alarak son 14 yılın en yüksek ikinci seviyesini kaydetti.
Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesinin raporuna göre, UMICH, şubat ortasında ocak sonuna kıyasla 4,2 puan artarak 99,9 oldu. Böylece 2004 yılından bu yana en yüksek ikinci seviyesini kaydeden endekse yönelik beklenti 95,5 seviyesindeydi.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi de yine ocak sonundaki bir önceki okumaya kıyasla 4,6 puanlık artışla 115,1'e çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi'nin de 86,3'ten 90,2'ye yükseldiği bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDMichigan Üniversitesi Tüketici Güven EndeksiUMICH
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5