Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi Bursa Trabzon filo
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu
Enerji verimliliğine teşvik
Enerji verimliliğine teşvik

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar geldi

- ABD yönetimi, Rus hükümeti adına siber saldırılarda bulunduğu iddiasıyla 2016'dan beri yaptırım uygulanan FSB'ye destek verdikleri gerekçesiyle 5 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar geldi
WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, siber saldırılar nedeniyle yaptırım listesinde bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) destek verdikleri gerekçesiyle 5 kuruluş ve 3 kişiye yaptırım uygulayacağını açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) Rusya'da faaliyet gösteren 5 kuruluşu ve bunlardan birinde yöneticilik yapan 3 Rus vatandaşını yaptırım listesine eklediği belirtildi.
Rus hükümeti adına siber saldırılarda bulunduğu iddiasıyla 2016'dan beri yaptırım uygulanan FSB'ye maddi veya teknolojik destek sağladıkları kaydedilen 5 kuruluşun, Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific Research Institute ve Divetechnoservices olduğu ifade edildi.
OFAC, ayrıca Divetechnoservices'ın yöneticileri Aleksandr Lvovich Tribun, Oleg Sergeyevich Chirikov ve Vladimir Yakovlevich Kaganskiy'i yaptırım listesine aldı.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDDigital SecurityDivetechnoservicesEmbediERPScanFSBKvant Scientific Research InstituteOFACRusya YaptırımlarıYabancı Varlıklar Kontrol Ofisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5