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"ABD doları küresel itibarını kaybediyor"

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "ABD doları, ABD’nin İran’a yönelik adımlarının yanı sıra başka ülkelere uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel itibarını kaybediyor”

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MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin İran’la ticareti engellemesini ve yaptırımlarını eleştirerek, “ABD doları bu tür adımlar nedeniyle küresel itibarını kaybediyor.” dedi.

Lavrov, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGİMO) yaptığı konuşmada, ABD’nin yaptırım politikasını eleştirdi.

Mevcut anlaşmalar doğrultusunda İran’ın dış dünya ile ticaret yapma hakkı olduğunu belirten Lavrov, “Her şeyden öte, kendi petrolünü satarak bundan gelir elde etmeye hakları var.” diye konuştu.

ABD’nin İran’dan petrol alımını engellediğini anımsatan Lavrov, “Bu adım nedeniyle çok sayıda ülke ve şirket son derece zor durumda kaldı. ABD doları, ABD’nin İran’a yönelik adımlarının yanı sıra başka ülkelere uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel itibarını kaybediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Tahran yönetiminin balistik füze ve bölgesel faaliyetlerini de kapsayan yeni bir anlaşmaya varabilmek için çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD'nin yaptırımları nedeniyle Japonya, Güney Kore ve Avrupa ülkeleri İran'dan petrol ihracatını tamamen sonlandırmıştı.

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