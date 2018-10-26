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ABD ekonomisi, 3.çeyrekte yüzde 3,5 büyüdü

- ABD ekonomisi, temmuz-eylül döneminde yüzde 3,5 genişleyerek yüzde 3,3 seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı - Çekirdek PCE endeksinin üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 artarak yüzde 1,8 seviyesindeki beklentinin altında kalması dikkati çekti

ABD ekonomisi, 3.çeyrekte yüzde 3,5 büyüdü
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WASHINGTON (AA) - ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,5 ile beklentilerinin üzerinde büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın temmuz-eylül dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, ikinci çeyrekte yüzde 4,2 genişleyen GSYH, üçüncü çeyrekte yüzde 3,5 daha artarak ülke ekonomisinin 2014 yılından bu yana en iyi 6 aylık dönemini yaşadığını ortaya koydu.

Piyasaların öncü büyüme verisine ilişkin beklentisi ise yüzde 3,3 seviyesindeydi.

Beklentinin üstünde gelen üçüncü çeyrek büyüme verisinde kişisel tüketim harcamalarının (PCE) yüzde 4 artması önemli rol oynadı. Söz konusu verinin de yüzde 3,3 artması bekleniyordu.

Raporda, ayrıca özel sektör yatırımlarının yüzde 12 yükselerek büyümeyi desteklediğini bildirilirken, özellikle doğu eyaletlerini etkisi altına alan Florence Kasırgası'nın ekonopmik faaliyetlere tam etkisinin ise belirlenemediği vurgulandı.


- Enflasyon üçüncü çeyrekte geriledi


Öte yandan, çekirdek PCE endeksinin üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 artarak yüzde 1,8 seviyesindeki beklentinin altında kalması dikkati çekti. Aynı dönemde, yüzde 2,1 artması öngörülen GSYH fiyatendeksinin yüzde 1,7 arttığı da bildirildi.


- Piyasalar verileri fiyatlıyor


Büyüme ve enflasyon verilerinin ardından uluslararası piyasalarda ardından avro/dolar paritesi 1,1342-1,1345 dar bandında seyretmeye devam ederken, dolar/TL ise 5,6317’den 5,6280’e geriledi.

Veriler öncesinde 1,233 dolardan işlem gören altının onsu 1,234 dolara yükselirken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 3,14’ten yüzde 3,10’a geriledi.

Son olarak, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 76,09 dolardan 76,38 dolara ve ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 66,44 dolardan 66,67 dolara yükseldi.


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ABD Büyüme VerisiÇekirdek PCE Fiyat EndeksiGSYH
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