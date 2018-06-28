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ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdü

- ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin büyüme oranını yüzde 2,2'den 2'ye revize etti

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdü

WASHINGTON (AA) - ABD’de bu yılın ilk çeyreğine ait büyüme oranı, yüzde 2,2’den yüzde 2’ye revize edildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait nihai Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerini açıkladı. Buna göre, GSYH’nin yılın ilk çeyreğindeki artış hızı, yüzde 2 oldu. Nihai büyüme verisine ilişkin beklenti, yüzde 2,2’de sabit bırakılacağı yönündeydi.

Geçen ay açıklanan ikincil tahmine kıyasla 0,2 puan aşağı çekilen veri, büyük ölçüde sağlık harcamalarına yönelik tahminlerdeki azalış nedeniyle revize edildi.

Raporda ayrıca, ilk çeyreğe ilişkin GSYH fiyat endeksinin yüzde 1,9’dan yüzde 2,2’ye düzeltildiği bildirildi. Çekirdek PCE endeksi ise yüzde 2,3’te sabit bırakıldı. Söz konusu endekslere ilişkin piyasa beklentileri, sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 2,3 seviyesindeydi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Büyüme Verisi
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