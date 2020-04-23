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ABD ekonomisi yaz sonunda normalleşebilir

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınanan önlemler nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen ekonomik faaliyetin çoğunun yaz sonunda normale dönmesini beklediklerini ifade etti.

ABD ekonomisi yaz sonunda normalleşebilir
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ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, ABD Senatosu'nda dün onaylanan ve küçük işletmelere yönelik 310 milyar dolarlık ilave kaynak ayrılmasını öngören ek bütçenin söz konusu işletmeler için yeterli olacağını umduğunu söyledi.

Ekonomik faaliyetin normale dönmesi için çalıştıklarına işaret eden Steven Mnuchin, "Yaz sonunda, tamamı olmasa da ekonomik faaliyetin çoğunun yeniden başlamasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mnuchin, Kovid-19 salgınına karşı yürütülen mücadeleyi bir "savaş" olarak nitelendirerek, "Bu savaşı kazanmamız gerek ve bunun için ne gerekiyorsa harcamalıyız." diye konuştu.

Artan federal borca ilişkin endişelere karşı duyarlı olduklarını belirten Steven Mnuchin, faiz oranlarının çok düşük olduğunu, bu nedenle Amerikan vergi mükelleflerine bu borcun maliyetinin düşük olacağını aktardı.

Mnuchin, Kovid-19 salgınının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için 2,6 trilyon dolarlık federal kaynağın ve 4 trilyon dolara kadar da ABD Merkez Bankasının (Fed) kaynağı olduğunu anımsatarak, Amerikan çalışanlarını ve işletmelerini desteklemek için kararlı olduklarını vurguladı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Steven Mnuchin, bunun arz-talep dengesizliğinden kaynaklandığını anlattı.

Mnuchin, enerji sektörünü desteklemeye yönelik farklı planlara baktıklarını belirterek, petrol fiyatlarının ağustosa kadar 30 dolar seviyesine çıkacağını düşündüğünü de kaydetti.

Kaynak: AA

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