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ABD Enerji Bakanı Perry fosil yakıtları savundu

- ABD Enerji Bakanı Rick Perry: - "Enerji güvenliğinin yanıtı, petrolü, doğalgazı ve kömürü enerji kombinasyonundan çıkarmak değil. Yanıt, ulusal güvenlik, çevresel ilerleme ve insanlık için petrol ve doğalgazın enerji kombinasyonuna eklenmesi. Tüm gelişmiş ülkelerin bizim vizyonumuzla aynı fikirde olduğunu söyleyebilmeyi isterdim ancak değiller"

ABD Enerji Bakanı Perry fosil yakıtları savundu

WASHINGTON (AA) - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, fosil yakıtlara yönelik güçlü muhalefeti eleştirerek "Enerji güvenliğinin yanıtı petrolü, doğalgazı ve kömürü enerji kombinasyonundan çıkarmak değil. Yanıt, ulusal güvenlik, çevresel ilerleme ve insanlık için petrol ve doğalgazın enerji kombinasyonuna eklenmesi. Tüm gelişmiş ülkelerin bizim vizyonumuzla aynı fikirde olduğunu söyleyebilmeyi isterdim ancak değiller." dedi.

Perry, Washington'da düzenlenen Dünya Gaz Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında, ABD yönetiminin enerji politikalarını savundu.

Doğalgaz ve diğer fosil yakıtlara karşı "inatçı bir muhalefet" olduğunu vurgulayan Perry, "Muhalefet, fosil yakıtların daha temiz hale gelmesine ve doğalgazın piyasa payının artmasına rağmen devam ediyor. Muhalifler, enerji güvenliğine ulaşmamızı sağlayacak tüm stratejilere tamamıyla karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Perry, enerji güvenliğine giden yolun petrol ve doğalgazı dışlamaktan geçmediğini belirterek şöyle devam etti:

"Enerji güvenliğinin yanıtı petrolü, doğalgazı ve kömürü enerji kombinasyonundan çıkarmak değil. Yanıt, ulusal güvenlik, çevresel ilerleme ve insanlık için petrol ve doğalgazın enerji kombinasyonuna eklenmesi. Tüm gelişmiş ülkelerin bizim vizyonumuzla aynı fikirde olduğunu söyleyebilmeyi isterdim ancak değiller."

Perry, medyada yapılan spekülasyonlara rağmen Trump yönetiminin hiçbir enerji kaynağına ayrımcılık yapmadığını sözlerine ekledi.

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