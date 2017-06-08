ABD Enerji Enformasyon İdaresi petrol fiyatları tahminini korudu

NEW YORK (AA) - ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla dair petrol fiyatları tahminini koruduğunu bildirdi.

EIA'nın haziran ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu" yayınlandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 25 Mayıs'ta düzenlenen toplantısında üye ülkelerin ve Rusya'nın ham petrol üretim miktarlarında kesinti yapmaya devam etme kararı alındığına işaret edilen raporda, kararın haftalar önceden küresel petrol piyasası tarafından fiyatlandırıldığı belirtildi.

Raporda, OPEC ve Rusya'nın petrol üretimlerindeki kesinti miktarlarının daha yüksek veya daha uzun olmasının yatırımcılar tarafından beklendiğine dikkat çekilirken, bunun gerçekleşmemesi nedeniyle toplantı günü petrol fiyatlarının yüzde 5 düşüş gösterdiği vurgulandı.

Öte yandan, OPEC ve Rusya'nın yaptığı arz kesintine karşı ABD ve Brezilya'da petrol üretiminin yükseldiği kaydedilirken, bu yıla dair petrol fiyatları tahmininin korunduğu bildirildi.

Buna göre, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının bu yıl 51 dolar olmasının beklendiği, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının da bu sene 53 dolar düzeyinde bulunmasının öngörüldüğü bilgisine yer verildi.

- ABD'nin petrol üretim tahmini de korundu

EIA, ayrıca, haziran ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, ABD'nin bu yıl ve gelecek seneye dair ham petrol üretim tahminini de korudu.

ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 9,3 milyon varil, gelecek seneki ham petrol üretiminin de günlük ortalama 10 milyon varil olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Ülkede geçen yıl ham petrol üretimi günlük ortalama 8,9 milyon varil olmuştu.

- Küresel petrol arzı ve tüketimi

Küresel petrol arzına ilişkin tahminini ise revize eden EIA, bu sene ve gelecek yıla dair dünya genelinde petrol üretimi öngörüsünü günlük ortalama 0,2 milyon varil düşürdü.

Buna göre, küresel petrol arzının bu yıl günlük ortalama 98,5 milyon varil yerine 98,3 milyon varil, gelecek sene de günlük ortalama 100,4 milyon varil yerine 100,2 milyon varil olması tahmin edildi.

EIA, küresel petrol tüketiminin de bu yıl günlük ortalama 98,5 milyon varil, gelecek sene de günlük ortalama 100,1 milyon varil olmasını öngörüyor.

Küresel petrol arzı ve tüketimi arasında oluşması beklenen 2017'deki günlük ortalama 0,2 milyon varillik farkın küresel piyasada oluşan ham petrol stok fazlasını azaltması bekleniyor.

Öte yandan, 2018'de küresel petrol arzının dünya genelindeki tüketimin günlük ortalama 0,1 milyon varil üzerinde gerçekleşmesi durumunda ham petrol stoklarının yeniden yükselmesi öngörülüyor.