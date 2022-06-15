ABD Enflasyonu Rekor Seviyede





Görsel 1: 1915 – 2022 ABD Yıllık Enflasyon Değişimi



Rekor seviyede yaşanan yükselişin nedenleri arasında enerji ve gıda grubundaki artış ana etken oldu. Enerji tarafında geçtiğimiz ay %2,7 gerileme görülürken Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,9 seviyesinde yükseliş gösterdi. Yıllık bazda ise enerji grubundaki enflasyon %34,6 seviyesine yükseldi. Gıda tarafında ise geçtiğimiz ay %0,9 seviyesinde yaşanan yükseliş sürerek mayıs ayında bir önceki aya göre %1,2 seviyesinde yükseldi. Yıllık bazda ise gıda grubundaki enflasyon %10,1 seviyesinde açıklandı.

Genel olarak bütün gruplarda bir önceki aya göre yükseliş görüldü. Alt grupları incelediğimiz takdirde aylık bazda en fazla yükseliş %16,9 ile akaryakıtta gerçekleşirken en az yükseliş %0,4 ile tıbbi bakım hizmetlerinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise alt grupta en az yükseliş yine %4,00 ile tıbbı bakım ve hizmetlerinde gerçekleşirken yine en fazla yükseliş %106,7 ile akaryakıtta gerçekleşti.



Gıda ve enerji harici tüm kalemlerdeki yükseliş Mayıs ayında bir önceki aya göre yükseliş kaydederek %0,6 seviyesinde arttı. Yıllık bazda ise çekirdek enflasyon %6 seviyesinde yükseldi.





Görsel 2: 1960 – 2022 ABD Yıllık Çekirdek Enflasyon Değişimi



Yarın açıklanacak olan FOMC kararı öncesinde beklentinin üzerinde gelen enflasyon FED tarafında daha da fazla sıklaşmaya neden olabilir. Haziran ve temmuz toplantılarında 50 baz puanlık bir artış beklenmektedir. Eylül ayındaki toplantıda ise 25 baz puanlık bir artış planlanıyordu fakat enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesi Eylül ayında 50 baz puanlık artışa neden olabilir. 51 ekonomistin ortalama tahmini ise eylül ayında %2,25’in üzerinde bulunarak %2,28 olarak hesaplanmaktadır.

Biden yönetimi geçtiğimiz ay enflasyonu önemli bir öncelik ilan etmiş ve pompa fiyatlarını düşürmek için stratejik petrol rezervinden biyo yakıtların satılmasına izin vermişti. BAE Enerji Bakanı ise Çarşamba günü gerçekleştirdiği konuşmasında enerji tarafındaki asıl risk, Çin’in döndüğü zaman olarak nitelendirmişti.”





