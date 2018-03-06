ABD engeline rağmen çelik ihracatı değerde yüzde 27,5 arttı Çelik sektörü açısından kolay geçmeyeceğinin sinyalini veren 2018’in ilk iki ayında tüm engellere rağmen ihracat hız kesmedi. Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre sektör, Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 1,3 artışla 3,2 milyon ton ihracata ulaştı.

Değer bazında ihracat ise yüzde 27,5 yükselişle 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde en önemli gelişme ise ABD’ye ihracatta yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Section 232 yasası uyarınca ithalata vergi kararını açıklamadan önce yaşanan tedirginlik nedeniyle ABD’ye çelik ihracatımız Ocak-Şubat aylarında miktarda yüzde 60 düştü. Trump’ın tüm ülkelere yüzde 25 ek vergi kararını açıklaması ise “Kötünün İyisi” şeklinde yorumlandı. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, önceki yıllara oranla önemli miktarda kayıpların yaşandığı ABD’ye ihracatın şimdilik devam edeceğini söyledi.



Çelik sektörü miktar ve değer bazında ihracat artışını Ocak-Şubat 2018 döneminde de sürdürdü. Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak-Şubat dönemi verilerine göre; Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 3,2 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 27,5 artışla 2,3 milyar dolara yükseldi.



Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2018 yılının ilk iki ayındaki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 3,3 milyon ton, değer bazında ise 2,6 milyar dolar oldu.



Ocak-Şubat 2018 döneminde sektörün bölgeler bazında yaptığı ihracat incelendiğinde Avrupa Birliği’ne ihracatın önemli oranda arttığı görüldü. Bölgeler bazında lider olan Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 62 artış ile 1,3 milyon tona yükseldi. Avrupa Birliği’ni 714 bin tonla Ortadoğu, 217,3 bin tonla Kuzey Amerika ülkeleri ve 211 bin ton ile Kuzey Afrika ülkeleri, 203 bin ton ile Orta ve Güney Amerika ülkeleri izledi.



Çelik ihracatı ABD’de büyük kayıp yaşarken, AB’deki yükseliş ile moral buldu…



Çelik sektörünün yılın bu döneminde miktar bazında ihracatta en fazla artış yakaladığı ülkeler; İtalya, Belçika, Almanya, Hollanda ve İsrail olarak sıralandı. Belçika’ya çelik ihracatımız yüzde 154, Hollanda’ya yüzde 123, Almanya yüzde 122, İtalya yüzde 117 gibi yüksek oranlarda artış gösterdi. İsrail, Almanya ve Hollanda’ya inşaat çeliği ile birlikte filmaşin ihracatında artış yaşanırken İtalya’ya ve Belçika’ya yassı sıcak ihracatı arttı. Aynı dönemde en büyük düşüşlerin ise ABD ve Fas’ta gerçekleştiği görüldü. ABD’ye çelik ihracatı yüzde 60 azalırken, Fas’taki düşüş yüzde 58 oldu.



Ocak-Şubat 2018 döneminde en çok ihraç edilen çelik ürünleri sıralamasına bakıldığında ilk sırada yüzde 19,32’lik düşüşüne rağmen, 1 milyon ton ile inşaat çeliği yer aldı.İnşaat çeliğini ise 539 bin tonla yassı sıcak, 312 bin tonla dikişli boru, 264 bin ton ile filmaşin ve 247 bin tonla profil izledi.



Şubat ayı çelik ihracatı 1,1 milyar dolara yükseldi…



Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre; 2018 yılı Şubat ayı ihracatı ise 2017 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında miktarda yüzde 3,4 azalış ile 1,6 milyon ton olurken, değerde yüzde 24 artış ile 1,1 milyar dolara yükseldi. Şubat ayında çelik ihracatında miktar bazında en fazla artışın gerçekleştiği ülkeler İtalya, Belçika, Almanya ve Mısır şeklinde sıralandı. Belçika’ya ihracatın yüzde 400 gibi rekor seviyede arttığı görüldü. Dikkat çekici bir ihracat artışı ise çelik sektörünün bir süredir önemli kayıplar verdiği Mısır’da yaşandı. Şubat ayında Mısır’a çelik ihracatımız 2017 Şubat ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 341 arttı.



Ocak-Şubat dönemi ihracat rakamlarını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Bu dönemde çelik ihracatımız açısından en önemli gelişme ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm dünyadan gelen tepkilere kulaklarını tıkayarak yerli çelik sanayini korumak adına gündeme aldığı Section 232 yasasıydı. Çelik ithalatına yüksek vergi tedirginliği nedeniyle ihracatta bir yavaşlama söz konusuydu ve bu da ihracat rakamlarımıza olumsuz şekilde yansıdı. ABD’ye ihracatımız yılın ilk iki ayında sert bir şekilde düştü. Ocak-Şubat döneminde ABD’ye miktarda yüzde 60 azalışla 195 bin ton, değerde ise yüzde 45 düşüşle 134,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Başkan Trump, Nisan ayını beklemeden sadece Türkiye değil dünyanın merakla beklediği çelik kararını açıkladı. Tüm ülkelere yüzde 25 oranında ithalat vergisi kararını Türkiye açısından “kötünün iyisi oldu” şeklinde yorumlayabiliriz. Eğer bizim de aralarında olduğumuz 12 ülkeye yüzde 53 vergi seçeneği hayata geçseydi bu Türk çelik sektörüne ABD pazarının kapanması anlamına gelirdi. Haksız bir karar olmakla birlikte tüm ülkelere eşit oranda yüzde 25 vergi getirilmesi ABD’ye çelik ihracatımızın şimdilik devam edeceğine işaret ediyor. Trump, yalnızca çelik sektörünün değil tüm yerli üreticilerin ve halkın menfaatlerini göz önünde tutmalıydı ancak halkının ve çeliği girdi olarak kullanan sanayicisinin zararına rağmen açık ara yerli çelik üreticilerinin tarafını tutmuştur. Sonuç olarak ABD’nin kendi ekonomisi açısından son derece olumsuz etkileri olacağını düşündüğümüz bu kararın çok uzun süre uygulanabileceğini zannetmiyorum”diye konuştu.



ÇİB Başkanı Ekinci, ABD’deki düşüşe karşın çelik ihracatının yılın ilk iki ayında miktar ve değer bazında yükselişini sürdürmesinin sevindirici olduğunu belirterek bu yükselişte İtalya, Belçika, Hollanda ve Almanya gibi AB ülkelerine yaptığımız ihracattaki artışların büyük payı olduğunu ifade etti.