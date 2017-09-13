"ABD ile ilişkiler yeni zemine oturtulsun" çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye-ABD ilişkilerini yeni bir zemine oturtma ihtiyacı var. Bölgenin en güçlü ekonomisi ile dünyanın en güçlü ekonomisi arasındaki ilişkiyi, askeri ve siyasi ilişkilerin ötesine geçirmemiz lazım." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve ABD arasındaki Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) 10. Dönem Toplantısı için yapılan organizasyondaki konuşmasında, ilki 1999'da düzenlenen bu toplantıların iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için tarihsel öneme sahip olduğunu belirtti.

Söz konusu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda ikili ilişkilerin iktisadi, ticari ve yatırım boyutunun her zaman gündemde tutulması için gayret gösterildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Bu tip teknik toplantılar, ikili ticari ilişkiler için büyük önem taşıyor. Bu toplantılarda ikili ticari ilişkilerin her boyutu ele alınıyor. Mevcut sorunlara kalıcı çözümler üretilmeye çalışılıyor. Biz, TOBB ve ABD Ticaret Odası olarak, toplam 4,5 milyon şirket adına ikili iş ilişkilerini geliştirmeye dönük her olumlu adım için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, 1990'ların başından itibaren ikili ilişkilerin önce geliştirilmiş ortaklıktan stratejik ortaklığa, daha sonra da özellikle bölgedeki siyasi konularda birlikte karar alan model ortaklığa evrildiğini hatırlatarak, "O günlerden bugüne Türkiye’de çok şeyler değişti. Türkiye-ABD ilişkilerini yeni bir zemine oturtma ihtiyacı var. Bölgenin en güçlü ekonomisi ile dünyanın en güçlü ekonomisi arasındaki ilişkiyi, askeri ve siyasi ilişkilerin ötesine geçirmemiz lazım. Bu ilişkinin ekonomik ayağı mutlaka güçlendirilmeli. Zira bugün çok farklı bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5,2 ve ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüdüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, küresel çalkantılara ve bölgesel belirsizliklere rağmen son 15 yılda hem dinamizmini hem de direncini tüm dünyaya kanıtladığını anlattı. Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Türkiye bölgedeki istikrarsızlıklardan dolayı sınırlarına akın eden 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi kendi kaynaklarıyla konuk ediyor. 15 Temmuz'da devletin içine sızmış hain FETÖ örgütü Meclisimizi bombaladı. Başka bir ülkede içeride ve dışarıda bu kadar olumsuz gelişme olsa çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Özel sektör marifetiyle istihdam son bir yılda 1,6 milyon arttı. Sadece son bir ayda istihdamı 70 bin kişi arttırdık. Son bir yılda 88 sektörün 44’ünde iş yeri sayısı arttı. Özel sektör olarak iş ve aş sağlamayı, yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Bu vizyonla iş dünyası olarak iki ülke ilişkilerini çok boyutlu olarak görmek istiyoruz. İlişkilerin siyasi ve askeri boyutun ötesine geçmesini, ticaret ve yatırım alanında güçlenmesine büyük önem veriyoruz."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hem Türkiye'deki yatırım fırsatlarının hem de dünyanın farklı yerlerinde yatırım yapma kapasitesine sahip Türk girişimci sayısının fazla olduğunu belirterek, "Türkiye’nin petrolü yok ama müthiş dinamik girişimcileri var. Bizim zenginliğimiz hızlı öğrenen, şartlara hızlı uyum sağlayan, refleksi kuvvetli, girişimci insanımız. İşte bu yüzden bölgemizin en güçlü ekonomisi haline geldik. Türk özel sektörü olarak bu konumumuzla ABD ile daha fazla ticaret yapmak istiyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, hükümetin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine büyük destek verdiğini söyleyerek, TOBB'un Türkiye'de sadece Ankara ve İstanbul’a, ABD'de ise yalnız Washington ve New York'a odaklanmadığını, faaliyetlerini her iki ülke geneline yaydığını kaydetti.

Daha büyük fayda üretme kapasitesine sahip Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlü olmasının iki ülke kadar, Avrupa ve Ortadoğu için de çok önemli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijital ekonomi, mali hizmetler, katma değerli imalat sanayi, sağlık sektörü, ilaç sanayi, biyoteknoloji, iletişim teknolojileri ve girişim sermayesi gibi alanlara özellikle odaklanıyoruz. Türkiye ile ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasına çok önem veriyoruz. Başta müteahhitlik olmak üzere, üçüncü ülkelerde de ciddi işbirliği imkanlarının olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ABD Ticaret Odası İstanbul’da birliğimizin binasında bölge ofisini açtı. Ekim ayında ABD Ticaret Odası ile iş birliğimiz kapsamında büyük bir iş heyeti Türkiye’yi ziyaret edecek."