ABD konut başlangıçlarında beklenmedik düşüş

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut başlangıçları, temmuzda yüzde 0,8 artış beklentisine karşın yüzde 4,8 azaldı. İnşaat izinleri de temmuzda yüzde 4,1 düşüşle beklenenden fazla geriledi.



ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 4,8 azalarak 1 milyon 155 bin oldu. Son 5 ayın dördünde gerileyen konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 225 bin veya yüzde 0,8 artış seviyesindeydi.

Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin temmuzda yüzde 4,1 azalarak 1 milyon 223 bine gerilediğini gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 240 bine ya da yüzde 2,8 gerilemesi bekleniyordu.



Bu arada, haziran ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 215 binden 1 milyon 213 bine revize edildi. Veri söz konusu dönemde mart ayından bu yana ilk yükselişini kaydetmişti. Ayrıca, temmuz ayına ait inşaat izinleri de 1 milyon 254 binden 1 milyon 275 bine düzeltildi.