Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma süper lig AB
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

ABD konut başlangıçlarında beklenmedik düşüş

- Ülkede konut başlangıçları, temmuzda yüzde 0,8 artış beklentisine karşın yüzde 4,8 azaldı - Yüzde 2,8 azalacağı öngörülen inşaat izinleri yüzde 4,1 düşüşle beklenenden fazla geriledi

ABD konut başlangıçlarında beklenmedik düşüş

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut başlangıçları, temmuzda yüzde 0,8 artış beklentisine karşın yüzde 4,8 azaldı. İnşaat izinleri de temmuzda yüzde 4,1 düşüşle beklenenden fazla geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 4,8 azalarak 1 milyon 155 bin oldu. Son 5 ayın dördünde gerileyen konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 225 bin veya yüzde 0,8 artış seviyesindeydi.

Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin temmuzda yüzde 4,1 azalarak 1 milyon 223 bine gerilediğini gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 240 bine ya da yüzde 2,8 gerilemesi bekleniyordu.

Bu arada, haziran ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 215 binden 1 milyon 213 bine revize edildi. Veri söz konusu dönemde mart ayından bu yana ilk yükselişini kaydetmişti. Ayrıca, temmuz ayına ait inşaat izinleri de 1 milyon 254 binden 1 milyon 275 bine düzeltildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Inşaat IzinleriABD Konut Başlangıçları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5