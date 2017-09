ABD'li kredi raporlama şirketine siber saldırı

NEW YORK (AA) - ABD'li kredi raporlama şirketi Equifax, bir siber güvenlik olayı nedeniyle ülkede yaklaşık 143 milyon müşterisinin bilgilerinin etkilediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, bu yılın mayıs-temmuz aylarında gerçekleşen siber saldırı sonucu müşterilerin özel bilgilerinin dışarıya sızdığı belirtildi.

Sızan bilgiler arasında müşterilerin isimleri, sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihleri ve sürücü belgelerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, yaklaşık 209 bin kullanıcının kredi kartı, 182 bin kullanıcının da kimlik bilgilerinin etkilendiği bilgisine yer verildi.

Uzmanlar, 324 milyon nüfuslu ABD'de 143 milyon insanın kişisel bilgilerinin siber saldırganların eline geçmesini ülke genelinde büyük çaplı bir güvenlik endişesi olarak değerlendirerek, ABD'de her beş kişiden ikisinin özel bilgilerinin risk altında olduğuna dikkati çekti.

Equifax'in açıklamasının ardından, şirketin hisse başına değeri New York borsasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 9,2 değer kaybederek 129,62 dolara kadar geriledi.