ABD markalarına Türk ajanslar hizmet veriyor

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin, dijital mecralar ve yeni nesil reklam hizmetleri anlamında pek çok fırsat barındırdığını söyleyen Catalleyes Ajans Başkanı Taner Özkara, ‘Yeni süreçlerin devreye girmesiyle dijitalleşmenin önemi, yazılım, tasarım ve yeni nesil dijital reklam hizmetlerine olan ihtiyaçlar da ciddi oranda arttı. Pandemi dönemi, fikri olan herkesin hayalini gerçekleştirmesi için iyi bir fırsat’ dedi. Özkara ayrıca Amerika’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle de bazı markalar ve seri girişimcilerin dijital hizmet, yazılım ve tasarım ihtiyaçlarını Türkiye’deki ajanslara yaptırmaya başladıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde dijital reklam ve pazarlama sektörünün durumunu değerlendiren Catalleyes Ajans Başkanı Taner Özkara, değişim süreciyle birlikte ortaya çıkan yeni yollara dikkat çekti. Bu dönemde sağlık, kozmetik, gıda sektörleri cirolarını ciddi düzeyde arttırırken, ulaşım, turizm, paket servisi sağlamayan yiyecek ve içecek sektörü, otomotiv ve inşaat sektörlerinin cirolarında ciddi oranda düşüşler yaşandığını söyleyen Özkara, ‘Biliyorum büyük bir klişe ama kriz dönemleri aslında gerçekten aynı zamanda fırsat dönemleridir. Böyle dönemleri okyanusun ortasında fırtınada kalmış balıkçı teknelerine benzetirim. Kıyıya vurduğumuzda birçoğumuz bu fırtınanın verdiği hasardan ciddi oranda etkilendik. Böyle dönemlerde, fırsat ekonomisi yakalamak için şoktan hızlıca silkelenerek çıkmak, trendin ne olduğunu gözlemleyip şu anki duruma göre hızlıca eylem planını hayata geçirmek gerekir’ dedi.

‘İnsanlar Değişime Hızlı Adapte Oluyor’

Pandemi döneminde internet kullanmayan birçok insanın internetle tanıştığına, özellikle gıda ve temel ihtiyaç tedariği konusunda e-ticaret hizmeti veren markaların cirolarının ciddi oranda arttığına dikkat çeken Özkara şöyle devam etti: ‘Gördüğüm o ki insanlar ve markalar değişimlere günümüzde kolay adapte olabiliyorlar. Tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru analiz eden markalar, hizmet sunma yöntemlerini hızlıca güncellediler veya yeni hizmetleri devreye soktular.’

Bu yeni süreçlerin devreye girmesiyle dijitalleşmenin önemi, yazılım, tasarım ve yeni nesil dijital reklam hizmetlerine olan ihtiyaçların da ciddi oranda arttığını söyleyen Özkara sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Bence Pandemi dönemi, fikri olan herkesin hayalini gerçekleştirmesi için iyi bir fırsat. Birçok girişimci, ajans ve uzman, verdikleri hizmetlerle ilgili alt yapılarını hazırlayarak online eğitimler vermeye başladı. Yeni nesil hizmetler ve girişim fikirleri, aplikasyon veya web projelerine olan ilginin de artmasına neden oldu.’

‘Amerikan Markaları, Türk Ajanslarından Hizmet Alıyor’

Bu dönemde Türkiye’deki dijital ajanslar açısından oluşan bir fırsata da dikkat çeken Özkara süreci şöyle anlattı: ‘Amerika’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle de bazı markalar ve seri girişimciler dijital hizmet, yazılım ve tasarım ihtiyaçlarını Türkiye’den ajanslara yaptırmaya başladılar. Şu anda birçok eyalette yazılımcı ve tasarımcı geliştirmek için BootCamp adı verilen genç mezunların ve girişimcilerin, teknolojik çağa ayak uydurmasını sağlayan, bir nevi acemi birliği diyebileceğimiz eğitim kampları faaliyet gösteriyor. Bu kamplarda bireyler yazılım, tasarım, dijital reklam veya uzmanlık gerektiren birçok farklı konuda yetiştiriliyorlar.’

‘Devlet Dijital Sürece Eğitim Katkısı Vermeli’

Ülkemizde de bu girişimin kısa sürede devlet eliyle hayata geçirilmesi ve devletin eğitim desteği vermesi gerektiğini söyleyen Özkara, ‘Bu sayede farklı sektörden birçok marka hatta devletin stratejik kurumlarına dahi yüzde 100 milli ve kalifiye insan kaynağı tedariği sağlamış olacak ve temeli ve altyapısı çok daha güçlü bireyler yetişmiş ve iş imkânı bulmuş olacak. Bu girişim ülkedeki insan kaynağı sorununa ve kalifiye eleman yetişmesine de ciddi oranda katkı sağlayacaktır’ dedi.