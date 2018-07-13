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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan Facebook'a soruşturma

- Komisyon, Cambridge Analytica veri sızıntısı skandalı nedeniyle Facebook'a yönelik soruşturma başlattı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan Facebook'a soruşturma

NEW YORK (AA) - ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), veri sızıntısı skandalı kapsamında Facebook'a soruşturma açtığı bildirildi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanması nedeniyle SEC'nin Facebook'a yönelik soruşturma başlattığı belirtildi.

SEC'nin, veri sızıntısı hakkında Facebook'un ne kadar bilgi sahibi olduğunu anlamaya çalıştığına yer verilen haberde, SEC'nin Facebook'un veri paylaşımı konusundaki riskleri nasıl analiz ettiğini de öğrenmeye çalışacağı kaydedildi.

Ayrıca haberde, Facebook'un söz konusu veri sızıntısını fark ettiği dönemde yatırımcıları bu konuda yeteri kadar uyarıp uyarmadığının soruşturulacağına dikkat çekildi.

SEC'nin görevleri arasında, şirketlerin şeffaf biçimde hissedarlarını ve yatırımcıları bilgilendirmesini denetlemesi ve bu konuda düzenlemeler yapması bulunuyor.

Veri sızıntısı skandalı kapsamında ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) da Facebook hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.

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ABD Borsalar Ve Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC)FacebookVeri Sızıntısı
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