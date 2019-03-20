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ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

- ABD Merkez Bankası Fed'den yapılan açıklamaya göre politika faiz oranının yüzde 2,25-yüzde 2,50 aralığında tutuldu

ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
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LONDRA (AA) - ABD Merkez Bankası Fed politika faiz oranını değiştirmedi.

Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 2,25 - yüzde 2,50 aralığında tutulduğu bildirildi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada, daha önce bu yıl içerisinde iki faiz artışı öngören bankanın bu yıl için faiz artışı beklentisinin olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Fed’in 2020 yılında ise bir faiz artırımı öngördüğü kaydedildi.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığı ifade edilen açıklamada, Fed fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2019 için yüzde 2,4, 2020 ile 2021 için yüzde 2,6 olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu yıl için işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,7, 2020 yılı için yüzde 3,8, 2021 yılı için ise yüzde 3,9 olduğu kaydedilirken, bilanço küçültülmesinin de eylül ayında sona ermesinin öngörüldüğünün altı çizildi.

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