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ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

- ABD Merkez Bankası Fed'den yapılan açıklamaya göre, politika faiz oranı yüzde 2,25-2,50 aralığında tutuldu

ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
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BERLİN (AA) - ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını değiştirmedi.

Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında tutulduğu bildirildi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının 1'e karşı 9 oyla alındığı belirtilen açıklamada, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığı da vurgulandı.

Açıklamada, enflasyonun zayıf seyrettiği belirtilerek, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verildi ve gelecekteki politika ayarlamaları konusunda "sabırlı" olunacağı ifadesi çıkarıldı.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığının ifade edildiği açıklamada, Fed fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin ise 2019 için yüzde 2,4, 2020 için 2,1 ve 2021 için de yüzde 2,4 olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu yıl için işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,6, 2020 yılı için yüzde 3,7, 2021 yılı için ise yüzde 3,8 olduğu kaydedilirken, hane halkı harcamalarının toparlanıyor olduğu, fakat firmaların sabit yatırımlarının zayıf kalmaya devam ettiğinin altı çizildi.

Fed açıklamasında, gelen verilerin yakından izlendiğini de vurguladı.

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