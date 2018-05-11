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“ABD'nin İran hamlesi Ortadoğu risklerini artırdı“

- Fitch Ratings: - "Risklerin asıl etkisi, ABD'nin İran'a olan yaptırımlarının yeniden uygulanmaya başlaması ile İran, P5+1 ülkeleri ve Ortadoğu'daki diğer bölgesel güçlerin hamleleriyle daha net görülecek"

“ABD'nin İran hamlesi Ortadoğu risklerini artırdı“
NEW YORK (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin Ortadoğu'da jeopolitik riskleri artırdığını bildirdi.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, risklerin asıl etkisinin, ABD'nin İran'a olan yaptırımlarının yeniden uygulanmaya başlaması ile İran, P5+1 ülkeleri ve Ortadoğu'daki diğer bölgesel güçlerin hamleleriyle daha net görüleceği vurgulandı.

Açıklamada, jeopolitik şokların ve iç güvenlikteki bozulmaların bölge ülkelerin kredi notları ve görünümleri için hassaslık oluşturduğuna işaret edildi.
Ayrıca, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin İran'da liderliği, anlaşmayı destekleyen güçlerden daha muhafazakar kesime kaydırabileceğine yer verildi.
Suudi Arabistan ve İsrail'in İran'a karşı daha çatışmaya yönelik bir tavır almasının mümkün olabileceği vurgulanan açıklamada, Suriye ve Yemen üzerindeki gruplarla bu çatışmanın daha da artabileceği aktarıldı.
Açıklamada, İran'ın bölgede kendi gücünü uygulayabilmesinin ise ekonomik zayıflığı nedeniyle sınırlanacağı kaydedildi.
İran'ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda bölgede jeopolitik risklerin de yükseleceğine işaret edilen açıklamada, bu durumun İsrail hatta ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunma olasılığını da artırabileceği uyarısında bulunuldu.
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Fitch RatingsIranNükleer AnlaşmaOrta Doğu
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