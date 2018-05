ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı

TAHRAN (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması, İran halkı tarafından hayat şartlarının gitgide zorlanmasına yol açacağı gerekçesiyle endişeyle karşılanıyor.

Trump'ın açıklamaları sonrası AA muhabiri İran sokaklarının nabzını tuttu.

Başkent Tahran sokaklarında ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin İran'a ne gibi etkileri olacağı yönündeki sorusunu cevaplandıran, Alirıza Alizade, söz konusu gelişmenin İran'daki hayat pahalılığını arttıracağını söyledi.



- "Kötü olaylar olacak"



İran'ın tüketim toplumu olduğunu, gerekli olan ürünlerin ithal edilmesinin yaptırımlarla zorlaşacağına değinen Alizade, "İş öyle bir seviyeye geldi ki, henüz ilave yaptırımlar uygulanmadan dolar 2-3 ay önce 3 bin 200 tümenken şu an 7 bin tümeni geçti. Trump'ın açıklamalarından sonra bir de yeni yaptırımlar uygulanırsa kötü olaylar olacak. Yöneticilerimiz bir şey olmaz diyorlar ama öyle değil. Bir şeyler olacak." dedi.



- "Hayatımız mahvolacak"



Taksi şoförü Nadi Hasani, yaptırımların arttırılmasıyla vatandaş için hayatın daha da zorlaşacağını düşünüyor.

Hasani, "Hayatımız mahvolacak. Biz fazla bir şey istemiyoruz. Biraz hayat şartlarımız iyileşsin, o kadar. Ben 63 yaşındayım. Benden geçti. Gençler için üzülüyorum. Ben onlar için üzülüyorum." ifadelerini kullandı.



- "Ülkenin geleceği belirsiz"



Elham Bakıri, gençlerin geleceğinden endişeleniyor.

Bakıri, "Dolar, altın, petrol her gün pahalanıyor. Ülkenin geleceği belirsiz. Gençler işsiz. Bilmiyorum bu memleketten ne beklemeli. Ben de iş arıyorum. Benim gibi gençlerin hali ne olacak." açıklamasında bulundu.

Said Rustemi, Trump'ın aldığı kararın ABD'deki petrol gelirlerinden rant sağlayan bir grup için yapıldığını öne sürdü.

İran'ın anlaşmada kalmasını olumlu gören Rustemi, "ABD petrol fiyatlarının artmasından nemalanıyor. Mesele İran'ın nükleer faaliyetleri değil, esas mesele ABD'deki söz konusu sınıfın menfaatlerinin temin edilmesi. ABD bu kararı kendi ülkesinin çıkarı için aldı." ifadesini kullandı.