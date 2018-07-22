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“ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'ni Limak İnşaat'ın yapacağı bilgisi gerçeği yansıtmıyor“

- Limak İnşaat: - "Son birkaç gündür sosyal medyada ve basında yer alan "ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'ni Limak İnşaat'ın yapacağı" yönündeki bilgiler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor"

“ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'ni Limak İnşaat'ın yapacağı bilgisi gerçeği yansıtmıyor“

İSTANBUL (AA) - Limak İnşaat, son birkaç gündür sosyal medyada ve basında yer alan "ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'ni Limak İnşaat'ın yapacağı" yönündeki bilgilerin ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Limak Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamada, şirketin bu projenin içinde kesinlikle yer almadığı ve almayacağı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Limak İnşaat olarak ABD Merkezli Desbuild firması ile 5 yıldan bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onlarca inşaat işi için birlikte yeterlilik alınmış ve teklif verilmiştir. Birlikte ABD'nin Bağdat, Beyrut, Yeni Zelanda, Belize Büyükelçilikleri gibi önemli projeleri tamamlanmıştır. ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği inşaatı konusu gündeme geldiğinde ise Desbuild firmasına bu işin içinde ortak olarak yer almayacağımız ve Limak olarak teklif vermeyeceğimiz bilgisini ilettik. Desbuild firması da bu işle ilgili olarak tek başına ilerleme kararı vermiştir. Desbuild geçtiğimiz hafta bazı basın yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamada da bizim projede olmayacağımızı ve kendilerinin tek başına ilerleyeceklerini açıkça beyan etmiştir. Bu açıklamaya rağmen şirketimizi halen bu işin bir parçası gibi gösteren haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Limak Şirketler Grubu
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