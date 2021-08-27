ABD pazarında marka olmak için kolları sıvadı

Doğtaş’tan Yurtiçi ve Yurtdışında Hızlı Büyüme Grafiği; Yıl Sonu Hedefi 257 Mağaza... Doğtaş 2021 yılının ilk yarısında, büyümeye hız kesmeden devam ediyor. Doğduğu topraklara olan minnetini her yıl yeni yatırımlarla gösteren Doğtaş, bu yıl da 30 Ağustos’ta açılacak 30 mağaza ile ilk 6 ayda yurt içinde 195, yurt dışında ise 30 farklı ülkede 45 mağaza sayısına ulaştı.

Doğtaş, yenilikçi ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla, yurt içi ve yurt dışında mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. “Türkiye’nin 81 ilinde Doğtaş mağazası” hedefine bir adım daha yaklaşan marka, yıl içerisindeki yatırımlarıyla mağaza sayısını artırdı. Doğtaş’ın yıl sonu görüşü ise; yurt içinde 205, yurtdışında 52 mağaza.

Yurtdışı büyüme hedeflerini her yıl daha ileriye taşıyan Doğtaş, doğduğu topraklara olan minnetini yeni yatırımlarla göstermeye devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında Artvin’den Antalya’ya, İzmir’den Kahramanmaraş’a ülkenin dört bir yanında 17 ilde 30 yeni mağaza ile 30 Ağustos’un heyecanına ortak oluyor.

Doğtaş’tan ABD çıkartması

Bir süre önce ABD’de açılacak olan mağazanın müjdesini veren marka, 1 Kasım 2021 tarihinde New Jersey’de ilk mağazasını açıyor. 525 m2’lik mağazada, Doğtaş’ın “tarz ve uyumun aşkı” konsepti yeni müşterileriyle buluşacak. Doğtaş Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer konuyla ilgili olarak “Türk mobilya sektörü için en önemli pazarlardan bir olan Amerika pazarında marka varlığımızı kuvvetlendirmek için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Her yıl yeni Ar-Ge ve üretim süreç yatırımlarımızla birlikte büyüme planlarımızı ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda marka stratejilerimizi revize ediyoruz” dedi.

2021 yılı sonunda 11 farklı ülkede Doğtaş mağazası

2021 yılının sonuna kadar Amerika dışında; Irak, KKTC, Fransa, İsrail, Nijerya, Gana, Senegal ve Özbekistan’da Doğtaş mağazaları açılması planlanıyor. Turqality programının da destekleriyle yurtdışı büyümesine hız kesmeden devam eden Doğtaş, dünyanın farklı noktalarındaki mağazalarıyla online mağazasının yanı sıra 24 saat hizmet veren bir marka olmak için emin adımlarla yolunda yürüyor.