ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

ANKARA (AA) - ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini revize etti.



EIA'nın "Mart 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 63 dolar olmasının öngörüldüğü belirtildi. EIA'nın şubat ayı raporunda bu yıl Brent petrolün varil fiyatının 61 dolar olacağı tahmin edilmişti.

Böylece, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent tipi ham petrolün bu yıla ilişkin varil fiyatı beklentisi 2 dolar arttı.

Öte yandan, Brent tipi ham petrolün gelecek yıla ilişkin varil fiyatı beklentisi ise değiştirilmeyerek 62 dolarda sabit bırakıldı.

Raporda, fiyat revizyonuyla ilgili, küresel petrol stoklarının şubat ayında günlük ortalama 1,4 milyon varil azaldığına işaret edilerek, bunun Haziran 2017'den bu yana en büyük aylık düşüş olduğu vurgulandı.

Ayrıca, raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin ham petrol üretimlerini bu yılın ilk 6 ayında günlük ortalama 1,2 milyon varil azaltma kararının yılın ikinci yarısında da uygulanmaya devam edilmesinin beklendiğine yer verildi.

- Üretim beklentisi aşağı çekildi



Raporda, ABD'nin 2019 ve 2020'ye ilişkin ham petrol üretim tahminlerinin de aşağı çekildiği ifade edildi.

Bu çerçevede, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,3 milyon varil, gelecek yıl ise 13 milyon varil olacağının öngörüldüğü bildirildi.

EIA'nın şubat ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2019'da 12,4 milyon varil, 2020'de ise 13,2 milyon varil olacağının tahmin edildiği kaydedilmişti.



ABD'nin ham petrol üretimi geçen yıl kasımda günlük ortalama 11,7 milyon varile ulaşarak Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bırakmıştı.