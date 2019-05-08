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ABD petrol fiyatı tahminlerini revize etti

- ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıl için Brent petrolün varil fiyatı beklentisini 65 dolardan 70 dolara yükseltti

ABD petrol fiyatı tahminlerini revize etti
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ANKARA (AA) - ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini revize etti.

EIA'nın "Mayıs 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 70 dolar olmasının öngörüldüğü belirtildi. EIA'nın nisan ayı raporunda bu yıl Brent petrolün varil fiyatının 65 dolar olacağı tahmin edilmişti.

Ayrıca, Brent tipi ham petrolün gelecek yıla ilişkin varil fiyatı beklentisi de 62 dolardan 67 dolara yükseltildi.

Raporda, Venezuela ve İran'daki üretim kesintilerinin fiyat revizyonunda etkili olduğu ifade edilirken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) toplam günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 30,3 milyon varile, gelecek yıl ise 29,8 milyon varile gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

- Üretim beklentisi yukarı çekildi

Raporda, ABD'nin 2019 ve 2020'ye ilişkin ham petrol üretim tahminlerinin de yukarı çekildiği belirtilen raporda, günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,45 milyon varil, gelecek yıl ise 13,4 milyon varil olacağının öngörüldüğü bildirildi.

EIA'nın nisan ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2019'da 12,4 milyon varil, 2020'de ise 13,1 milyon varil olacağının tahmin edildiği belirtilmişti.

ABD'nin ham petrol üretimi geçen yıl kasımda günlük ortalama 11,7 milyon varile ulaşarak Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bırakmıştı.

Ülkenin ham petrol üretimi 20-26 Nisan haftasında ise günlük ortalama 12,3 milyon varile tırmanarak yeni bir rekor kırmıştı.

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