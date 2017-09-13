Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Koza Holding riva Yılmaz İnşaat
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

ABD petrol fiyatları tahminini korudu

- Bu yıl Brent tipi petrolün varil fiyatının ortalama 51 dolar, Batı Teksas türü petrolün varil fiyatının da 49 dolar olması bekleniyor - Harvey kasırgası, ABD'nin rafineri faaliyetlerini yüzde 17 azalttı - ABD'nin gelecek yıla dair ham petrol üretim öngörüsü aşağı çekildi - Dünya genelinde petrol üretimi tahmini bu sene için günlük ortalama 98,3 milyon varile indirildi

ABD petrol fiyatları tahminini korudu

NEW YORK (AA) - ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla yönelik petrol fiyatları tahminini koruduğunu duyurdu.

EIA'nın eylül ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü raporu yayımlandı.

Raporda, uluslararası en fazla geçerliliği olan Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 51 dolar düzeyinde bulunmasının, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün de ortalama varil fiyatının 49 dolar olmasının beklendiği belirtildi.

Böylece, her iki petrol türünün varil fiyatı, EIA'nın ağustos ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre değiştirilmedi.

Ayrıca gelecek yıla dair Brent tipi ham petrolün varil fiyatı öngörüsü de 52 dolarda, WTI türü ham petrolün varil fiyatı tahmini de 50 dolarda bırakıldı.

- Harvey kasırgası, rafineri faaliyetlerini yüzde 17 azalttı

Raporda ayrıca geçen ay ABD'nin Teksas eyaletini ve Meksika Körfezi kıyılarını etkisi altına alan Harvey kasırgasının, ABD'nin rafineri faaliyetlerini yüzde 17 oranında azalttığı vurgulandı.

Harvey kasırgası nedeniyle ABD'nin rafineri faaliyetlerinin günlük ortalama 17,9 milyon varil seviyesinden 1 Eylül itibariyle günlük ortalama 14,8 milyon varile gerilediği bildirilirken, rafineri faaliyetlerindeki günlük ortalama 3,1 milyon varillik düşüşün yüzde 17,3'e tekabül ettiği vurgulandı.

Raporda, ülkedeki rafineri faaliyetlerinin bu ay günlük ortalama 15,3 milyon varil, gelecek ay ise günlük ortalama 15,9 milyon varil olmasının öngörüldüğü bilgisine yer verildi.

- Gelecek yıla dair petrol üretim tahmini aşağı çekildi

EIA, eylül ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, ABD'nin gelecek yıla dair ham petrol üretim tahmininin aşağı doğru revize edildiğini duyurdu.

Buna göre, geçen ayki raporda ABD'nin 2018 ham petrol üretim tahmini günlük ortalama 9,9 milyon varil olarak tahmin edilirken, bu ayki raporda söz konusu üretim öngörüsünün günlük ortalama 9,8 milyon varile düşürüldüğü kaydedildi.

Bu seneye dair günlük ortalama ham petrol üretim beklentisi ise değiştirilmeyerek 9,3 milyon varilde sabit bırakıldığı bildirildi.

Ülkede geçen yıl ham petrol üretimi günlük ortalama 8,9 milyon, geçen ay ise günlük ortalama 9,3 milyon varil olmuştu.

- Küresel petrol üretim öngörüleri revize edildi

Küresel petrol üretimine ilişkin tahminini de revize eden EIA, dünya genelinde petrol üretimi öngörüsünü bu yıl için aşağı, gelecek sene için ise yukarı çekti.

Buna göre, küresel petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 98,4 milyon varil yerine 98,3 milyon varil, gelecek sene ise günlük ortalama 100,2 milyon varil yerine 100,3 milyon varil olması tahmininde bulunuldu.

EIA, bu yıl ve gelecek seneye dair küresel petrol tüketimi tahminlerini ise aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük ortalama 98,4 milyon varil yerine 98,3 milyon varil, gelecek sene ise günlük ortalama 100 milyon varil yerine 99,5 milyon varil olması öngörülüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)Harvey KasırgasıPetrol FiyatlarıPetrol üretimiRafineri Faaliyetleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5