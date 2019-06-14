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ABD petrol üretim ve tüketiminde liderliğini korudu

- ABD geçen yıl dünya genelinde petrol üretim ve tüketiminde yine ilk sırada yer aldı - Petrol üretiminde Suudi Arabistan ikinci, Rusya ise üçüncü oldu

ABD petrol üretim ve tüketiminde liderliğini korudu
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ANKARA (AA) - ÖVÜNÇ KUTLU - ABD, dünya genelinde petrol üretim ve tüketiminde geçen yıl yine birinci oldu.

AA muhabirinin, "BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, küresel petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak günlük ortalama 94,72 milyon varile yükseldi.

Geçen yıl dünya genelindeki petrolün yüzde 16,2'si ABD'de üretildi. Böylece ABD 5 yıl üst üste dünyanın en fazla petrol üreten ülkesi oldu.

ABD'nin petrol üretimi 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 16,6 artış göstererek günlük ortalama 15,31 milyon varile ulaştı. Ülkede petrol üretimi 2017'de günlük ortalama 13,13 milyon varil seviyesindeydi.

Rapora göre, günlük ortalama petrol üretimi 2017'de 11,89 milyon varilden 2018'de 12,28 milyon varile yükselten Suudi Arabistan ise petrol üretiminde dünyada ikinci sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde Rusya'nın günlük ortalama petrol üretimi ise 11,25 milyon varilden 11,43 milyon varile çıktı. Böylece Rusya, dünyanın en fazla petrol üreten üçüncü ülkesi oldu.

- Dünyadaki petrolün yüzde 20'sini ABD tüketti

BP'nin raporuna göre, küresel petrol tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 99,84 milyon varile çıktı.

ABD'de ise geçen yıl petrol tüketimi günlük ortalama 20,46 milyon varil oldu. Böylece ABD geçen yıl dünya genelindeki petrolün yüzde 20,5'ini tek başına tüketti ve bu alanda da zirvede yer aldı.

Geçen yıl petrol tüketiminde Çin, günlük ortalama 13,52 milyon varille dünya genelinde ikinci olurken onu, günlük ortalama 5,16 milyon varil tüketimle Hindistan izledi.

Çin'in günlük ortalama petrol tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artış gösterirken, Hindistan'ın günlük ortalama petrol tüketimi ise yıldan yıla yüzde 5,9 yükseldi.


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