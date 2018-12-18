banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar otomotiv Prof. Dr. Ramazan Altıntaş dünya moda
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi
Sosyal konut zamanı
Sosyal konut zamanı

ABD piyasaları 13-14 ayın en düşük seviyelerine geriledi

- Haftanın ilk işlem gününde yıllık kayıplarını artıran endekslerden S&P 500 son 14 ayın, Dow Jones ise son 13 ayın en düşük seviyelerini gördü

ABD piyasaları 13-14 ayın en düşük seviyelerine geriledi
banner17

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününde sert değer kaybıyla 13-14 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 2,11 azalışla 23.592,98 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 2,08 kayıpla 2.545,94 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,27 düşüşle 6.753,73 puana indi.

Bu sonuçlarla, yıllık kayıplarını artıran endekslerden S&P 500 son 14 ayın, Dow Jones ise son 13 ayın en düşük seviyelerini gördü. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise Şubat 2018'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Son dönemde düşüş eğilimine giren endekslerin yönü üzerinde genel olarak küresel büyümeye yönelik endişeler, ABD-Çin ticaret savaşına yönelik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenen faiz artışının etkili olduğu öngörülüyor.

Ayrıca, Teksas eyaletindeki federal bir hakimin cuma akşamı "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası"nın (ACA) geçersiz olduğuna hükmetmesi, sağlık şirketlerinin hisselerinde pazartesi günü yaşanan düşüşte belirleyici olduğu belirtiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1