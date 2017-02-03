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ABD Senatosundan enerji şirketlerine iyi haber

- ABD Kongresi, Amerikan enerji ve maden şirketlerinin hükümetlere yaptığı ödemeleri halka beyan etmesini gerektiren düzenlemenin iptalini öngören yasa tasarısını kabul etti - Demokratların muhalefetine rağmen Kongrenin her iki kanadından geçen tasarı, son aşama olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak

ABD Senatosundan enerji şirketlerine iyi haber

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresi, Amerikan enerji ve maden şirketlerinin hükümetlere yaptığı ödemeleri halka beyan etmesini gerektiren düzenlemenin kaldırılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

ABD Senatosu, Barack Obama yönetiminin, petrol, doğalgaz ve maden şirketlerine şeffaflık amacıyla 2010'da getirdiği "ödeme beyanı" zorunluluğunun iptaline yönelik yasa teklifini 47'ye karşı 52 oyla kabul etti.

Obama'nın politik miraslarını silmeye kararlı olan Cumhuriyetçiler, Amerikalı şirketlerin, ABD ve diğer ülkelerin hükümetlerine yaptığı ödemeleri kamuoyu ile paylaşmasının rakiplerine avantaj sağladığını öne sürüyordu.

Eski Exxon Mobil İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve yeni ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da kurala karşı lobi faaliyetleri yürütmüştü. Tillerson, Exxon Mobil CEO'su olduğu dönemde Washington'daki kanun yapıcıları, Amerikalı şirketlerin yabancı hükümetlere yaptığı tüm ödemeleri açıklamasının Rusya gibi bazı ülkelerde iş yapmayı zorlaştırdığını anlatarak ikna etmeye çalışmıştı.

Demokratlar ise kuralın iptal edilmesinin özellikle büyük enerji şirketlerinin yabancı ülkelerle şüpheli anlaşmalar yapmasının önünü açacağını savunuyordu.

Demokratların muhalefetine rağmen Kongrenin her iki kanadından geçen tasarı, son aşama olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak.
Şirketlere yönelik regülasyonları azaltmaya kararlı olan Trump'ın tasarıyı imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Rex TillersonABD SenatosuDonald TrumpEnerji Ve Maden şirketleri
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