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ABD soya fasulyesine "biyoyakıt" onayı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), ABD'den ithal edilen soya fasulyesinin biyoyakıt üretiminde kullanılabileceğini duyurdu. AB Komisyonu, ABD'den ithal edilen soya fasulyesinin AB'de biyoyakıt üretiminde kullanılacak teknik gereksinimleri...

ABD soya fasulyesine
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), ABD'den ithal edilen soya fasulyesinin biyoyakıt üretiminde kullanılabileceğini duyurdu.

AB Komisyonu, ABD'den ithal edilen soya fasulyesinin AB'de biyoyakıt üretiminde kullanılacak teknik gereksinimleri karşıladığı sonucuna varıldığını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ticari gerginliği azaltmak için Temmuz 2018'de gerçekleştirilen görüşmede, soya fasulyesi, ticareti artırma konusunda ortak çalışma yapılacak ürünlerden biri olarak öne çıkmıştı.

Trump-Juncker görüşmesi sonrası AB'nin ABD'den yaptığı soya fasulyesi ithalatındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

AB'nin hayvancılık sektöründe soya önemli rol oynuyor. Soya; tavuk, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yemlerinde kullanılıyor. Yeterli seviyede üretim yapamayan AB, her yıl 14 milyon ton civarında soya ithal ediyor. ABD, soya piyasasında en rekabetçi üreticilerden biri konumunda bulunuyor.

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ABABDIthalSoya Fasülyesi
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