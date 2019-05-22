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ABD ürünlerine vergi indirimi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye, mütekabiliyet gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürmüştür"

ABD ürünlerine vergi indirimi
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin mütekabiliyet esası gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü belirterek, bu kararla ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarında ilave verginin 260,6 milyon dolara ineceğini bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 17 Mayıs'ta Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirdiğini anımsatarak, Türkiye'nin bu kararın ardından mütekabiliyet gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü kaydetti.

Söz konusu kararla ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarında ilave verginin 260,6 milyon dolara ineceğini belirten Pekcan, "ABD ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve hükümetlerimiz tarafından ortaya konulan 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcançelik IthalatıABD
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