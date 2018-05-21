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ABD ve Japonya'dan “Ayvalık zeytinyağı“na ödül

Ayvalık zeytinyağı, Amerika ve Japonya'da düzenlenen "en iyi zeytinyağı" yarışmalarında ilk 3'e girdi. Ayvalık Köklü Zeytincilik tarafından üretilen zeytinyağları, New York'ta yapılan World's Best...

ABD ve Japonya'dan “Ayvalık zeytinyağı“na ödül

BALIKESİR (AA) - Ayvalık zeytinyağı, Amerika ve Japonya'da düzenlenen "en iyi zeytinyağı" yarışmalarında ilk 3'e girdi.
Ayvalık Köklü Zeytincilik tarafından üretilen zeytinyağları, New York'ta yapılan World's Best Olive Oils For 2018'de ikincilik, Japonya'da düzenlenen diğer bir yarışmada da 21 ülkeden 611 zeytinyağı arasında yine ikincilik ödülüne değer bulundu.
Firma sahibi Çetin Kaya Kürlek ile oğlu Mustafa Kürlek, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'i ziyaret etti.
Mustafa Kürlek, burada yaptığı konuşmada, zeytinyağını yurt dışında başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
ABD'deki yarışmada Ayvalık zeytinyağının dünyanın en iyi zeytinyağları arasına girdiğini belirten Kürlek, ''Ayvalık zeytinyağının kalitesini tüm dünyaya göstermiş olduk. Japonya'da da en üst düzeye girerek ödüllerimizi Ayvalık'a getirdik, çok mutluyuz.'' diye konuştu.
Gençer de yerel markaların çoğalmasını ve kentin tanıtımına katkı sağlamasını amaçladıklarını ifade etti. Gençer, ''Bunu başlangıç olarak kabul ediyoruz. İnşallah bundan sonra tüm firmalarımıza bu teşvik olur ve yarışmalara katılıp Ayvalık zeytinyağını dünyada tanıtırlar.'' dedi.

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