Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Robert Kolej İnovasyon Ödülleri çatışma İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Esnafa vergi rehberi dağıtıldı
Vergi rehberi dağıtıldı
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün

ABD verileri sonrası borsa yükseldi dolar düştü

ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin ardından dolar düşüşe geçerken, BIST 100 endeksi 88.000 puanın üzerine çıktı.

ABD verileri sonrası borsa yükseldi dolar düştü

İSTANBUL (AA) - ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesine karşın, işsizliğin yüzde 4,8'e yükselmesi ve ortalama saatlik kazançlar verisinin yüzde 0,1 artış ile beklentilerin belirgin şekilde altında kalması sonrası dolar/TL yüzde 1 değer kaybetti.

Günün ilk yarısında 3,75 seviyelerinde seyreden dolar/TL, ABD'de açıklanan verilerin ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 3,6900 ile yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesine gerilerken, avro/TL'de 4 seviyesinin altına indi ve 3,9704'ü gördü.

Döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan BIST 100 endeksinin yükselişi ivme kazanarak, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 87.500 puanı aştı ve 21 Mayıs 2015 tarihinden bu yana ilk kez 88.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, TL varlıkların emsallerinden pozitif ayrışmaya devam ettiğini ve hafta başından bu yana etkili olan pay piyasalarındaki alıcılı seyrin gücünü koruduğunu ifade etti.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 10,83'e gerilerken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması sonrasında yükseldiği yüzde 11,30 seviyelerinde bulunuyor.

Muhabir: Bekir Gürdamar


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.