ABD verileri sonrası borsa yükseldi dolar düştü

İSTANBUL (AA) - ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesine karşın, işsizliğin yüzde 4,8'e yükselmesi ve ortalama saatlik kazançlar verisinin yüzde 0,1 artış ile beklentilerin belirgin şekilde altında kalması sonrası dolar/TL yüzde 1 değer kaybetti.

Günün ilk yarısında 3,75 seviyelerinde seyreden dolar/TL, ABD'de açıklanan verilerin ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 3,6900 ile yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesine gerilerken, avro/TL'de 4 seviyesinin altına indi ve 3,9704'ü gördü.

Döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan BIST 100 endeksinin yükselişi ivme kazanarak, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 87.500 puanı aştı ve 21 Mayıs 2015 tarihinden bu yana ilk kez 88.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, TL varlıkların emsallerinden pozitif ayrışmaya devam ettiğini ve hafta başından bu yana etkili olan pay piyasalarındaki alıcılı seyrin gücünü koruduğunu ifade etti.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 10,83'e gerilerken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise bugün açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması sonrasında yükseldiği yüzde 11,30 seviyelerinde bulunuyor.

Muhabir: Bekir Gürdamar



