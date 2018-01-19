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ABD'ye 72,7 milyon sterlin ödeyecek

HSBC'nin ABD'de döviz işlemlerine ilişkin yürütülen bir soruşturmada anlaşma sağlayarak toplam 72,7 milyon sterlin ödemeyi kabul ettiği bildirildi

ABD'ye 72,7 milyon sterlin ödeyecek

LONDRA (AA) – İngiltere’nin en büyük bankaHSBC’nin bankanın döviz işlemlerine ilişkin ABD’de devam eden bir soruşturmaya ilişkin olarak anlaşmaya vardığı ve toplam 72,7 milyon sterlin ödemeyi kabul ettiği bildirildi.
Bankanın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bankanın döviz işlemlerine ilişkin devam eden bir soruşturmaya ilişkin olarak ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı, anlaşma kapsamında toplam 72,7 milyon sterlin (101,5 milyon ABD doları) ödenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Banka daha önce işlemlerinde iki kez müşterilerine ait gizli kalması gereken bilgilerin bankanın çıkarları doğrultusunda kullanıldığını kabul etmişti.
Geçen yıl bankanın Küresel Nakit ve Döviz İşlemleri Başkanı Mark Johnson 2011 yılında yaptığı bazı işlemlere ilişkin olarak dolandırıcılıktan suçlu bulunmuştu.

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LondraHsbcDövizBankaAnlaşma
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