ABD'ye Gebze Modeli ile çıkarma yapacak

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin bir modelini Amerika'ya taşıyacağız. Burada yalnızca Türk şirketleri yer alacak." dedi.

Akat, düzenlediği basın toplantısında, TABA-AmCham olarak ilk projelerinin Amerika'da Türk OSB'leri açmak olduğunu, devamında ise e-ticaret yoluyla Türk şirketlerinin Amerika pazarına açılmalarını sağlayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin Amerika'ya 7,5 milyar dolarlık ihracatını ilk etapta 15 milyar dolara çıkaracaklarını bildiren Akat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin bir modelini Amerika'ya taşıyacağız. Burada yalnızca Türk şirketleri yer alacak. Amerika pazarına girmek isteyen Türk şirketlerine her türlü desteği vereceğiz. Bunun için Ekonomi Bakanlığı'ndan destek alacağız. Pazar araştırması yapacağız. Örneğin, bir motor dişlisi üreten firmamız var. ABD'de açacağımız bölgede yatırım yapmak istiyor. O ürüne ABD pazarında ne kadar ihtiyaç var? Ne kadar üretebilir ve üzerine ne kadar kar marjı koyup pazarda hangi fiyata satabilir? Aynı ürünü üreten rakip firmaların durumu ne? Kısacası, yatırımdan önce şirketin bu yatırımdan ne kazanabileceğini rapor halinde sunacağız. Üstelik bu raporun finansmanının yüzde 70'ini Ekonomi Bakanlığı teşvik kapsamında zaten karşılıyor."



- "Amerika Türk şirketleri için büyük fırsat barındırıyor"



Ali Osman Akat, Amerika pazarının gelişime açık Türk şirketleri için büyük fırsatlar barındırdığını ifade ederek, "Bu hafta ön talep toplamaya başlayacağız. Ön talep toplama bir yıl sürecek. Yatırım rakamı ile ilgili bir alt limit yok. Amerikan yönetimi Amerika'ya yatırım için zaten çok istekli. Bunu biliyoruz. Biz tüm taleplerimizi iletiyoruz. Amerika'da birçok eyalet yetkilisi ile görüşüyoruz ve görüşeceğiz. Heyecanla bekliyorlar. İlk etapta 3 eyalet belirleyip bunlardan biri ile bu işe başlayacağız. Eyalet ve federal teşvikler de var. Bunlardan da yararlanacağız." şeklinde konuştu.

Türk şirketlerinin Amerika pazarına açılmalarını sağlamak adına bir e-ticaret projesi hayata geçireceklerini bildiren Akat, dünyanın artık e-ticaret ile büyüdüğünü söyledi.

Akat, devamla şunları kaydetti:

"Özellikle Amerika'da ticaret artık e-ticaret üzerinden dönüyor. Amerika seyahatlerimizde Amazon ve Alibaba.com yöneticileriyle görüşmelerde bulunduk. Bizim amacımız, Türkiye'deki en küçük işletmeden en büyük holdinge kadar tüm işletmelerin e-ticaret üzerinden Amerika'ya açılmaları... Türk şirketleri Amerika pazarına e-ticaret üzerinden ne satabilirler ve pazarda ne kadar büyüyebilirler? Bu konunun üzerinde duruyoruz. Kısacası, e-ticareti Türk şirketlerine öğreteceğiz ve Amerika pazarında satış yapmalarını sağlayacağız."

Şirketlerin küçük maliyetlerle bu işe girebileceklerini ve 400-500 dolar harcayarak amazon.com üzerinden e-ticarete başlayabileceğini bildiren Akat, dernek olarak bu konularla ilgili ön danışmanlık verdiklerini, detaylı danışmanlığı ise amazon.com ve ilgili diğer şirketler ile organize etmeyi planladıklarını kaydetti.



- "Türkiye'de 364 tane organize sanayi bölgesi var"



TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu da Amerika'da ekonominin büyük olduğunu ve tüketimin aşırı derecede arttığını, fert başına milli gelirin 60 bin dolar seviyesine geldiğini söyledi.

Bayramoğlu, "Amerika'da Türkiye niye yok, Türk ürünleri niye satılmıyor? Çünkü Türkiye'de biraz kolaycılığa kaçıyoruz. İşlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Pazar girişlerinde sıkıntımız var. Kendimizi oralarda marka statüsü yüksek ülkeler statüsüne bir türlü koyamamışız." dedi.

Türkiye'de 364 tane organize sanayi bölgesi ve bu bölgelerde 62 bin tane tesis bulunduğunu, 62 bin tesisin Türkiye standartlarında orta ölçekli statüde olduğunu ifade eden Bayramoğlu, şunları kaydetti:

"Biz birinci etapta 100 tane Türk firmayı yanımıza alarak nasıl Amerika'da bir çalışma yapabiliriz? Amerika'nın hangi eyaleti bize uygun? Bu 100 tane Türk firmasına Amerika'da yatırım yaptırıp adına Türkiye Organize Sanayi dedirtirsek... Orada oluşturacağımız katma değerin sadece ekonomik olarak değil, siyasi anlamda da nasıl bir etki oluşturacağını masaya yatırdık." AA