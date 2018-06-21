ABD Yüksek Mahkemesi'nden e-ticaret şirketlerini üzecek karar

WASHINGTON (AA) - ABD Yüksek Mahkemesi, eyaletlerin internet üzerinden yapılan alışverişlerden (e-ticaret) satış vergisi toplayabileceğine karar verdi. Amazon, eBay, Wayfair gibi e-ticaret şirketlerinin hisseleri, eyaletler lehine alınan karar sonrasında değer kaybetti.

ABD'de internetten yapılan alışverişlerden vergi alınması konusunda uzun süredir devam eden tartışmalara, son noktayı ABD Yüksek Mahkemesi koydu.

Güney Dakota eyaleti ile e-ticaret şirketi Wayfair'i karşı karşıya getiren davada, eyaletlerin e-ticaret şirketlerini yetki sınırları içinde fiziksel varlıkları bulunmasa dahi vergi toplamak zorunda bırakabileceği hükmüne 4'e karşı 5 oyla varıldı.

E-ticaret şirketleri ile internetten alışveriş yapmayı tercih eden tüketicileri üzen karar, son yıllarda alışverişlerin giderek artan hızda internet üzerinden yapılması nedeniyle zarar eden geleneksel perakende şirketlerini ise sevindirdi.

Ülkede online alışverişlerin neredeyse yarısını gerçekleştiren Amazon ve eBay'in hisseleri karar sonrasında yüzde 2 civarında değer kaybederken, davalı şirket Wayfair'in hisse değeri, yüzde 8'in üzerindeki düşüşle 16 yıllık tarihinin en büyük kayıplarından birini yaşadı.