Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Trabzon Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı
KOBİ'ye kolaylık
İhracatçı KOBİ'ye kolaylık
Paket devi geliyor
Paket devi geliyor
Kantinlere sıkı denetim
Kantinlere sıkı denetim
Limak Vakfı'na 5 ödül
Limak Vakfı'na 5 ödül

ABD'de 1. el konut satışları yaklaşık 2 yılın en düşüğünde

- Ülkede birinci el konut satışları, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 5,5 azalarak 553 bin oldu - Aralık 2016’dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen verinin yüzde 0,6 azalması bekleniyordu

ABD'de 1. el konut satışları yaklaşık 2 yılın en düşüğünde
banner17

WASHINGTON (AA) - ABD’de eylül ayı birinci el konut satışları, yüzde 5,5 azalışla yaklaşık iki yılın en kötü performansını gösterdi ve konut sektöründe yaşanan daralmanın sürdüğüne işaret etti.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 5,5 azalarak 553 bin oldu. Aralık 2016’dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen verinin yüzde 0,6 azalması bekleniyordu.

Yeni konut satışlarının üst üste dördüncü düşüşü olarak kayıtlara geçen eylül verisi, Amerikan konut sektörünün artan faiz oranları nedeniyle zor günler yaşadığının bir başka göstergesi oldu.

Bu arada, ağustos ayına ilişkin satış rakamı, 629 binden 585 bine revize edildi.

Raporda, ayrıca ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin medyan fiyatın haziranda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 azalarak 320 bin dolara gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, yeni konut satışlarının düşen fiyatlara rağmen sert gerilemesini, sektördeki daralmanın süreceği şeklinde değerlendirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD 1.el Konut Satışları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1