ABD'de 1.el konut satışları mayısta beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD’de yeni konut satışları, mayısta yüzde 6,7 artarak son 6 ayın en iyi performansını kaydetti.



ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, mayısta önceki aya kıyasla yüzde 6,7 artarak 689 bin oldu. Son 6 ayın en yüksek seviyesini kaydeden satışların yüzde 0,8 artması bekleniyordu.



Yeni konut satışlarının, beklentiyi aşan performansıyla, önceki yılın aynı dönenime kıyasla yüzde 14,1 yükseldiği de bildirildi.



Bu arada, nisan ayına ilişkin satış rakamı, 662 binden 646 bine revize edildi. Konut satışları, nisanda bu yılın ilk düşüşünü kaydetmişti.



Rapor, ayrıca ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin medyan fiyatın mayısta önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 azalarak 313 bin dolara gerilediğini ortaya koydu.

