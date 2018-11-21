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ABD'de 2. el konut satışları 7 aydır ilk kez arttı

- ABD’de ikinci el konut satışları, ekimde son 7 ayın ilk yükselişini kaydetti

ABD'de 2. el konut satışları 7 aydır ilk kez arttı
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WASHINGTON (AA) - ABD’de ikinci el konut satışları, ekimde yüzde 1,4 artarak 6 ay süren düşüş eğilimini sonlandırdı.

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ülkede ikinci el konut satışları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artışla 5 milyon 220 bin oldu. Son 7 ayın ilk yükselişini kaydeden satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 210 bin düzeyindeydi.

Nisan-Eylül aralığında düşüş eğiliminde olan satışlar, ekimde, aylık artışa karşın önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 geride kaldı.

Raporda, ikinci el konut fiyatlarının ise ekimde yıllık yüzde 3,8 artarak 255 bin 400 dolara çıktığı kaydedildi. Ülkede ikinci el konut fiyatları yükselişini böylece 80. aya taşımış oldu.

Analistler, ABD konut sektörünün bu yıl yükselen faiz hadlerinin talebi, artan girdi ve emek maliyetinin ise arzı sınırlaması nedeniyle zayıf seyrettiğine işaret ediyor.

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ABD Ikinci El Konut Satışları
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