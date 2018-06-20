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ABD'de 2. el konut satışları düşüşü sürdürdü

- Ülkede ikinci el konut satışları mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 5 milyon 430 bin oldu - Üst üste ikinci düşüşünü kaydeden satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 520 bin düzeyindeydi

ABD'de 2. el konut satışları düşüşü sürdürdü

WASHINGTON (AA) - ABD’de ikinci el konut satışları, mayısta aylık yüzde 0,4 azalarak düşüşünü ikinci aya taşıdı.

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ülkede ikinci el konut satışları mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 5 milyon 430 bin oldu. Üst üste ikinci düşüşünü kaydeden satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 520 bin düzeyindeydi.

Bu arada, nisan ayına ait verideki düşüş yüzde 2,5’ten yüzde 2,7’ye revize edildi.

NAR’ın raporunda, ayrıca medyan ikinci el konut fiyatlarının mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 264 bin 800 dolara çıktığı kaydedildi. ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 75'inci aya taşımış oldu.

Analistler, ülkede konut satışlarını sınırlayan en önemli faktörlerin arz eksikliği ile buna bağlı fiyat artışı olduğuna işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ikinci El Konut Satışları
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