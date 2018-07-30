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ABD'de bekleyen konut satışları beklentiyi aştı

- Ülkede bekleyen konut satışları haziranda yüzde 0,9 yükseldi

ABD'de bekleyen konut satışları beklentiyi aştı

NEW YORK (AA) - ABD'de bekleyen konut satışları haziranda yüzde 0,9 artışla piyasa beklentisini aştı.

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, bekleyen konut satışları haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,9 yükseldi. Satışlara yönelik piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış göstermesi yönündeydi.

Bekleyen konut satışları mayıs ayında yüzde 0,5 düşüş kaydetmişti.

Raporda görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bekleyen konut satışlarında arka arkaya iki ay düşüş görülmesinin ardından, konut satın almak isteyen kişilerin geçen ay piyasada konut bulmakta daha başarılı olduğunu belirtti.

ABD’de konut satış işlemleri ortalama iki ayı bulduğu için bekleyen konut satışları, gelecek aylardaki satışlar için önemli ipucu sağlıyor.

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