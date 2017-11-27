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ABD'de birinci el konut satışları 10 yılın zirvesinde

- Ülkede yeni konut satışları, ekimde yüzde 6,5 düşüş beklentisine karşın yüzde 6,2 artarak Ekim 2007’den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti

ABD'de birinci el konut satışları 10 yılın zirvesinde

WASHINGTON (AA) - ABD’de birinci el konut satışları, ekimde yüzde 6,2 artarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 6,2 artarak 685 bin oldu.

Ekim 2007’den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin beklenti, yüzde 6,5 azalması yönündeydi. Piyasaları şaşırtan birinci el konut satışları, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,7 artış kaydetti.

Veriler ayrıca, ABD'de yeni konut satışları için medyan fiyatın ekimde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 312 bin 800 dolara yükseldiğini ortaya koydu.

Bu arada, eylül ayına ait birinci el konut satışları 667 binden 645 bine revize edildi.

Uzmanlar, Amerikan iş gücü piyasasındaki iyileşme ve yüksek tüketici güveninin ev alımlarını desteklediğine işaret ediyor. Ülkede geçen hafta açıklanan ikinci el konut satışları da ekimde yüzde 2 artarak son 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetmişti.

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