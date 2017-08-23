ABD'de birinci el konut satışları 7 ayın en düşüğünde

WASHINGTON (AA) - ABD’de birinci el konut satışları, temmuzda yüzde 9,4 azalarak son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.



ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, birinci el konut satışları, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 9,4 azalarak 571 bin oldu. Aralık 2016’dan bu yana en düşük seviyesini kaydeden veriye ilişkin beklenti, yüzde 1,3 düşüş yönündeydi. Raporda, yeni konut satışlarının temmuzda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 düştüğü de kaydedildi.

Öte yandan, haziran ayına ait birinci el konut satışları 610 binden 630 bine, mayıs ayı birinci el konut satışları da 605 binden 618 bine revize edildi.



Analistler, aylık konut satışları verilerinin büyük revizyonlara uğrayabileceğini vurgularken, son 7 ayın en düşük seviyesine gerileyen yeni konut satışlarının pozitif revizyon olasılığına rağmen sektördeki toparlanmanın yavaşladığına işaret ettiğini belirtiyor.

Yarın açıklanacak temmuz ayı ikinci el konut satışları verisinin sektördeki durumu daha iyi yansıtması bekleniyor.



