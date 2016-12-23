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ABD'de birinci el konut satışları beklentinin üstünde

- ABD'de birinci el konut satışları kasımda önceki aya kıyasla yüzde 5,2 artarak, 592 bin oldu - Beklenti 575 bin ya da yüzde 2,1 artış yönündeydi

ABD'de birinci el konut satışları beklentinin üstünde

WASHINGTON (AA) - ABD’de birinci el konut satışları, kasımda yüzde 5,2 artarak, beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, birinci el konut satışları kasımda önceki aya kıyasla yüzde 5,2 artarak, 592 bin oldu. Böylece 2008’den bu yana en yüksek ikinci artışını kaydeden satışlara ilişkin piyasa beklentisi ise 575 bin ya da yüzde 2,1 artış yönündeydi.

Bakanlığın raporunda ayrıca birinci el konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,5 arttığı kaydedildi. Yeni konut satışları, Kasım 2015'te 508 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu arada, ekim ayına ait birinci el konut satış verisi revize edilmeyerek, 563 binde sabit bırakıldı.

ABD’de dün açıklanan başka bir veriye göre, ülkede ikinci el konut satışları 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan, analistler konut kredisi faizlerinin başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasından bu yana ciddi şekilde artmasının konut sektörünü gelecek aylarda olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Ülkede 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranı bu hafta yüzde 4,30'a ulaşarak, Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

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