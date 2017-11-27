WASHINGTON (AA) - ABD’de indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı “Black Friday” (Kara Cuma) çerçevesinde yapılan online satışların 5 milyar doları aşarak rekor kırdığı bildirildi.



Adobe Digital Insights’in ülkedeki 4 bin 500 perakende satış sitesinden topladığı verilere göre, Amerikalılar “Black Friday”de 5 milyar 30 milyon dolar harcadı.



Her yıl kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanan "Şükran Günü"nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşen Black Friday’de yapılan online satışlar bir önceki seneye kıyasla yüzde 16,9 artarak tüm zamanların rekorunu da kırdı.

Ortalamada yüzde 50’ye yaklaşan indirimlerden yararlanmak isteyen Amerikalı tüketicilerin en fazla elektronik ve giyim ürünlerine yöneldiği bildirildi.



ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) Şükran Günü hafta sonunda toplam 164 milyon kişinin alışveriş yapmasını tahmin ettiğini açıklamıştı. Bu sayı nüfusu 324 milyona yaklaşan ülkede her iki kişiden birinin 4 gün süren alışveriş çılgınlığına katıldığına işaret ediyor.

